Мужчина поджег свой дом, пытаясь растопить снег факелом

Житель США случайно поджег свой дом, пытаясь растопить снег на участке, пишет издание Complex. Мужчина пытался сделать это с помощью факела.

Американец, поняв, что пламя случайно перекинулось на дом, сам позвонил спасателям. Пожарные прибыли на место через 10 минут, успев потушить огонь до того, как он нанес серьезные повреждения зданию.

Как рассказал Матрин О'Коннор — бывший начальник пожарной службы — он не раз сталкивался с подобными инцидентами. По его словам, с наступлением холодов люди пытаются отогреть замерзшие трубы или быстро избавиться от снега, но забывают про технику безопасности.

«Люди берут паяльные лампы или другие устройства с открытым пламенем. Это плохая идея», — прокомментировал специалист.

Сообщается, что сам владелец дома в результате возгорания не пострадал.

Ранее подросток из США воспользовался дезодорантом и устроил пожар со взрывом в собственной квартире.