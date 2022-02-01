В Петербурге мужчина упал с 18-го этажа на девочку

В Санкт-Петербурге, из дома №51/1 по Комендантскому проспекту мужчина упал с 18-го этажа на прохожих — женщину и ее десятилетнюю дочь, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Пожилой мужчина возрастом около 60 лет погиб на месте, девочка осталась жива, но получила травму ноги и рассечение. Ее увезли в больницу, ее мать предположительно не пострадала.

При падении также пострадал выезжавший из арки автомобиль.

По сообщению собеседника телеканала, погибший испытывал проблемы на работе, утром во вторник, 1 февраля, он разговаривал с начальником фирмы, на которой он работал.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, петербуржец упал с балкона 18-го этажа.

Ранее выпавшего из окна томской школы подростка подключили к аппарату ИВЛ.

Восьмиклассник выпал из окна четвертого этажа одной из томских школ. После этого он сразу был госпитализирован. С момента поступления в клинику состояние мальчика ухудшилось. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.