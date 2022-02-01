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Евросоюз унифицировал форму COVID-сертификатов

Срок действия COVID-сертификатов в ЕС сократили до девяти месяцев

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European Commission

Евросоюз (ЕС) унифицировал действие сертификатов вакцинации для международных поездок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).

Согласно новым правилам, зеленый цифровой COVID-сертификат будет действовать в течение девяти месяцев после получения второй дозы вакцины от коронавируса, рассказали в ЕК.

Уточняется, что «этот стандартизированный период не распространяется на бустерные дозы», на которые в разных европейских странах действуют свои правила.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом идет непросто, так как есть технические трудности.

При этом в Кремле оптимистично оценивают шансы взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19 с Европой. Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, работа в этом направлении ведется в конструктивном ключе.

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