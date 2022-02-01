Гинцбург объяснил, как пройдет вакцинация от коронавируса детей до 5 лет

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что маленьких детей от 1,5 до 5 лет лучше всего вакцинировать назальным вариантом вакцины «Спутник», сообщает «Интерфакс».

Гинцбург уточнил, что, в любом случае, решение о мерах по вакцинации детей будет принято после того, как будут завершены испытания назальной формы вакцины для взрослых.

По его словам, другим вариантом является возможность разбавить вакцину «Спутник V» в десять раз.

Ранее руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что у добровольцев, испытывающих назальную вакцину центра Гамалеи против COVID-19, нет никаких нежелательных реакций.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».