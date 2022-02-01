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Украинский генерал предложил молиться за атомную энергетику

Экс-генерал ВСУ Москаль: атомная энергетика Украины находится в плачевном состоянии

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РИА «Новости»

Экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал-лейтенант милиции Украины в отставке Геннадий Москаль призвал молиться за атомную энергетику страны, которая находится в плачевном состоянии, сообщает телеканал «НАШ».

«Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль», — заявил Москаль.

Он указал, что несмотря на увеличение количества объемов доступной электроэнергии, топливо для реакторов Украина все равно покупает у России.

«Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы «Энергоатом» пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и [энергоблоки --«Газета.Ru»] не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле», — заявил Москаль.

На Украине действуют четыре АЭС, общим числом — 15 энергоблоков. Шесть из них расположены на Запорожской АЭС — крупнейшей и мощнейшей в Европе, общей установленной мощью 6000 МВт.

Ранее в Верховной раде испугались нового «достижения» Украины.

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