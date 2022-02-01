В Амурской области мужчина выследил любовника подруги, а затем попытался убить обоих

В городе Завитинске Амурской области мужчина получил 12,5 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года за нападение с ножом на сожительницу и ее любовника. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

По данным следствия, осенью 2020 года осужденный, который подозревал сожительницу в измене, выследил предполагаемого любовника и пришел к нему в дом. Дверь была не заперта, и мужчина, войдя в комнату, увидел свою подругу в объятиях другого. В порыве ревности мужчина схватил нож, молча несколько раз ударил пару, а затем ушел.

На следующий день женщина скончалась от полученных травм, а пострадавшего мужчину удалось спасти.

Мужчину признали виновным в незаконном проникновении в жилище, покушении на убийство двух лиц и убийстве. Нападавший признал вину и сам явился в полицию. Это было учтено судом при вынесении приговора.

Ранее стало известно, что жителя Приморского края, который напал на пенсионерку с крышкой от ведра, приговорили к восьми годам колонии.