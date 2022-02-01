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В Приморье вынесли приговор напавшему на пенсионерку с крышкой от ведра мужчине

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Жителя Приморского края, который напал на пенсионерку с крышкой от ведра, приговорили к восьми годам колонии. Об этом сообщат «МВД Медиа».

По данным следствия, в марте 2021 года ранее судимый 34-летний мужчина, выдавив оконную раму, незаконно проник в жилище 85-летней потерпевшей. Применив в качестве оружия металлическую крышку от ведра, налетчик напал на женщину, после чего похитил денежные средства в размере 800 рублей и скрылся.

Правоохранительные органы задержали преступника по горячим следам. Он признал свою вину в отделе полиции и был арестован.

Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске местный житель снимал квартиры посуточно, а через пару дней возвращался в парике и женской одежде и грабил жилье. Грабитель — 33-летний житель Центрального района Хабаровска — в течение декабря прошлого года выносил из сдаваемых в аренду квартир электронику и бытовую технику, часть награбленного он успел продать на городском рынке. Сейчас все похищенное найдено и возращено законным владельцам.

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