В ИКАО заявили о «пробелах» в данных Минска об инциденте с самолетом Ryanair

Ряд членов международной организации гражданской авиации (ИКАО) в своем заявлении выразили озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Белоруссией по поводу рейса Ryanair, на котором находился Роман Протасевич.

31 января государства — члены Совета ИКАО рассмотрели отчет Секретариата ИКАО о расследовании событий, связанных с отклонением рейса Ryanair от 23 мая прошлого года. В обсуждениях также приняли участие официальные представители государств, не входящих в Совет, которые «проявляют особый интерес к разбирательству», а именно Белоруссии, Литвы, Польши и Ирландии.

«Совет выразил озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Белоруссией, и несоответствий, содержащихся в доказательствах, имевшихся на момент расследования, в отношении важнейших аспектов фактической реконструкции событий, и подчеркнул, что угроза взрыва бомбы в отношении рейса FR4978 была заведомо ложной», — следует из заявления.

В организации не уточнили, какие именно государства выразили обеспокоенность нестыковками.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

18 января ИКАО сообщила, что завершила расследование обстоятельств экстренной посадки Ryanair и предоставила отчет о нем всем членам организации. В документе было сказано, что самолет посадили в Минске по «намеренно ложной» информации о минировании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инцидент спланированной провокацией для «удушения» республики.