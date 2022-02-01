Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве во вторник ожидается облачная погода, снег, гололедица и около 0°С 06:18
Валуев осудил Медведева за жалобы на русофобские выкрики фанатов... 06:16
В Киргизии нашли уничтожающие раковые клетки вещества в цветке 06:11
Сторонники Трампа собрали $51 млн пожертвований за полгода 06:03
В России прокомментировали итоги заседания Совбеза ООН по Украине 06:01
Игрок ЦСКА Эджуке ответил на вопрос о шаманах в африканских сборных 05:51
В ХМАО четыре человека пострадали при выбросе газа на месторождении 05:41
Соловьев ответил на вопрос о возможных провокациях россиян на Играх-2022 05:31
В Иркутской области 13-летний школьник изрезал одноклассника 05:30
США начали вывозить семьи своих госслужащих из Белоруссии 05:30

В ИКАО заявили о «пробелах» в данных Минска об инциденте с самолетом Ryanair

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Ряд членов международной организации гражданской авиации (ИКАО) в своем заявлении выразили озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Белоруссией по поводу рейса Ryanair, на котором находился Роман Протасевич.

31 января государства — члены Совета ИКАО рассмотрели отчет Секретариата ИКАО о расследовании событий, связанных с отклонением рейса Ryanair от 23 мая прошлого года. В обсуждениях также приняли участие официальные представители государств, не входящих в Совет, которые «проявляют особый интерес к разбирательству», а именно Белоруссии, Литвы, Польши и Ирландии.

«Совет выразил озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Белоруссией, и несоответствий, содержащихся в доказательствах, имевшихся на момент расследования, в отношении важнейших аспектов фактической реконструкции событий, и подчеркнул, что угроза взрыва бомбы в отношении рейса FR4978 была заведомо ложной», — следует из заявления.

В организации не уточнили, какие именно государства выразили обеспокоенность нестыковками.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

18 января ИКАО сообщила, что завершила расследование обстоятельств экстренной посадки Ryanair и предоставила отчет о нем всем членам организации. В документе было сказано, что самолет посадили в Минске по «намеренно ложной» информации о минировании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инцидент спланированной провокацией для «удушения» республики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть