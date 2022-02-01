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Турист на сафари пошел в туалет и был затоптан слоном

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Турист из Саудовской Аравии в национальном парке Мерчисон-Фолс в Уганде вышел из машины, чтобы справить нужду. Выйдя из машины, мужчина попал в поле зрения разъяренного слона, пишет Insider.

Путешественник по имени Айман Сайел Эльшахани решил сходить в туалет и отошел от группы во время остановки для отдыха. Агрессивный слон заметил мужчину, погнался за ним и растоптал.

Газета The Times уточняет, что Эльшахани отошел от машины дальше, чем другие, и не смог убежать в безопасное место, когда слон атаковал его. Предположительно, слон был самцом, у которого начался период спаривания.

Полиция расследует инцидент совместно со службами по охране дикой природы.

Ранее сообщалось, что в японском сафари-парке тигр напал на людей. Они получили серьезные травмы, один человек находился в тяжелом состоянии. Пострадавших пришлось госпитализировать на вертолете.

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