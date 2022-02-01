Минздрав увеличил срок годности вакцины «ЭпиВакКорона»

В научном центре «Вектор» Роспотребнадзора рассказали, что Министерство здравоохранения РФ увеличило срок годности российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает ТАСС.

Теперь в зависимости от производственной площадки — их включение происходило в разное время — срок годности будет отличаться. В «Векторе» также отметили, что препарат продолжают изучать, в связи с чем сроки годности вакцины могут быть еще увеличены.

«Для вакцины «ЭпиВакКорона», изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора — 10 месяцев, для промплощадок «Вектор-Биальгам» и «Герофарм» — 9 месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве заявили, что запасы вакцины «ЭпиВакКорона», которые есть в наличии в российских регионах, удовлетворяют имеющуюся потребность.

В «Векторе» подтвердили, что пока его вакцина есть в большинстве субъектов РФ, а получение очередного заказа Минздрава на производство ожидается в феврале.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».