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Раскрыты промежуточные результаты испытаний назальной вакцины от COVID-19

Смолярчук: у испытывающих назальную вакцину от COVID-19 нет нежелательных реакций

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Jerome Delay/AP

Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что у добровольцев, испытывающих назальную вакцину центра Гамалеи против COVID-19, нет никаких нежелательных реакций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она уточнила, что пока привито шесть человек из 100 добровольцев. Им введена только первая доза, через три недели будет введен второй компонент.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

В октябре также стало известно об успешном опыте использования назальной вакцины от коронавируса в виде спрея.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина защищает от штамма SARS-CoV-2 «омикрон».

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Коронавирус 2019-nCoV
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