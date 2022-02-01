В Южно-Сахалинске «заминировали» школы, поликлинику и два ТЦ

В Южно-Сахалинске эвакуируют несколько объектов после сообщений о минировании, пишет otvprim.ru.

Уточняется, что сигналы поступили от школ №1, №5 и №8. Из города Корсакова в области поступило сообщение об эвакуации детской поликлиники. Также «заминированы» оказались два популярных ТЦ — «Сити Молл» и «Аллея».

На месте работают оперативные службы, идет эвакуация.

Ранее сообщалось,, что администрацию Челябинска эвакуировали из-за сообщений о «минировании». Незадолго до этого власти Челябинска отменили очные занятия в школах города из-за поступивших ложных сообщений о минировании учебных заведений, была проведена эвакуация.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.