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В Ингушетии неизвестные избили общественного деятеля

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На сопредседателя общественного движения «Мехка-Кхел» («Народный Суд») Сараждина Султыгова было совершено нападение, полиция Ингушетии выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает ТАСС.

«Двое неизвестных постучались в дверь квартиры Султыгова. Когда он открыл дверь, один из них ударил мужчину», — рассказал источник, добавив, что пострадавший уже обратился в полицию.

По данным «Интерфакс», нападавших было трое, а не двое. Камеры видеонаблюдения в доме и подъезде зафиксировали лица нападавших, а также автомобиль BMW c госномерами соседнего региона. По данным агентства, нападавших также видела соседка.

12 января глава Чечни Рамзан Кадыров дал ингушским властям три дня, чтобы получить от них обоснованные обвинения. Он отметил, что готов рассмотреть требования как всего ингушского народа, так и отдельных фамилий, в противном случае пообещал призвать к ответу тех, кто пытается его очернить.

Особое недовольство главы Чечни вызвал тот факт, что бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев публично извинился за объятие с чеченским лидером на свадьбе, где они были гостями. Тейп Хадзиевых выразил недовольство поведением чиновника, который якобы тепло приветствовал чеченскую делегацию на фоне нового витка территориальных споров.

Позднее Сараждин Султыгов ответил на требования Кадырова выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения в течение трех дней и предъявил ему три претензии.

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