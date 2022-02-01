Украинец погиб из-за банки с огурцами

В городе Белая Церковь в Киевской области 42-летний мужчина скончался в результате ранения стеклом от банки с огурцами. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своей странице в Facebook.

На месте гибели мужчины работали патрульная полиция, следственная группа и медики.

По предварительным данным, мужчина на собственной кухне разделывал мясо, когда стоявшая рядом банка упала и повредил ему вену. Мужчина был в квартире один. В результате ранения он потерял большое количество крови и умер. Его тело нашла соседка.

По факту смерти мужчины следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство. На Украине в случае неустановленной причины смерти досудебное расследование по указанной квалификации является обязательным.

Ранее сообщалось, что украинец убил беременную жену на глазах у 10-летней дочери. У пары было двое детей — старшая дочь во время убийства гостила у родни.