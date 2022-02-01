Стали известны самые дорогие и дешевые для жизни города России

Самым дорогим городом для жизни в России в 2021 году стал Анадырь на Чукотке, а самым дешевым — Назрань в Ингушетии. Москва и Санкт-Петербург не вошли в первую десятку рейтинга, пишет издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

Согласно данным Росстата, из 290 городов и поселков городского типа самые высокие цены отметили в Анадыре, где набор из 264 видов потребительских товаров и услуг, стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. Город становится самым дорогим для жизни уже пятый год подряд.

Далее в рейтинге идут населенные пункты Камчатского края и Якутии. В Москве жизнь обойдется на 28% дороже среднероссийских значений. Столица занимает место во второй десятке по этому показателю.

Дешевле всего набор из потребительских товаров и услуг обойдется жителям Ингушетии. В Назрани этот показатель на 25% дешевле, чем в среднем по стране.

Ранее специалисты Финансового университета при правительстве РФ назвали города России с самым высоким качеством жизни. Лидером рейтинга стала Москва. Второе место занял Санкт-Петербург, а третье — Грозный. Также в число лидеров попали Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород. В конце списка оказались Хабаровск, Астрахань и Барнаул.