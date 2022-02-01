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РПЦ попросила заблокировать фейковое видео о патриархе и криптовалюте

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Русская православная церковь (РПЦ) попросила заблокировать ресурсы, распространяющие фейковое видео, где патриарх Кирилл якобы призывает скупать криптовалюту. Об этом зампредседателя синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе рассказал изданию РБК.

Письмо было направлено в Роскомнадзор.

В Рунете распространилось видео выступления патриарха Кирилла на парламентских встречах. На кадрах из контекста вырвана фраза «На экране показывают неудержимый рост курса биткоина к доллару». Далее закадровый голос утверждает, что патриарх призывает граждан инвестировать в криптовалюту для стремительного роста экономики России.

Далее объявляется, что патриарх проведет службу для благословления трейдеров.

Кипшидзе заявил РИА Новости, что «видеонарезка — совершеннейший фейк». Он указал, что таким образом мошенники пытаются обмануть людей.

Кипшидзе уточнил, что на кадрах видеоролика выступление патриарха на Рождественских парламентских встречах четырехлетней давности. Патриарх Кирилл во время выступления указывал на риски для тех, кто хочет быстро обогатиться, и призывал к праведному труду, а не инвестированию в криптовалюту.

Ранее в РПЦ назвали информацию о преемнике патриарха Кирилла «слухами и сплетнями». Кипшидзе прокомментировал «Газете.Ru» сообщение Znak.com о возможном преемнике патриарха Кирилла.

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