Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании к концу недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в конце недели ожидается похолодание до -14°С. Об этом синоптик рассказал ТАСС.

По его словам, 1 февраля в Москве температура будет на 9 градусов выше нормы, а к концу недели температурный фон будет около нормы. «Вот так резко, хоть назвать это холодной погодой, конечно, нельзя», — отметил Вильфанд.

Синоптик рассказал, что ночью 5 февраля в Москве температура будет составлять от -7°С до -12°С , а днем — от -4°С до -9°С. К 6 февраля морозы усилятся и температура опустится до -14°С. Днем температура будет от -4°С до -9°С.

Ранее сообщалось, что в аэропортах столицы из-за сильного снегопада отменены или задерживаются 50 рейсов. Обильные осадки привели к отмене пяти рейсов и задержке 27 вылетов в Шереметьево. Девять рейсов отложены во Внуково, в Домодедово задерживаются 11 вылетов и четыре отменены.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве из-за циклона «Надя» может достичь 50 см к 1 февраля, что близко к рекордным значениям 1956 года. Синоптик отметил, что за двое суток выпадет порядка десяти мм осадков, что составляет 1/4 от месячной нормы.