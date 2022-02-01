Против поджигателя квартиры на юге Москвы возбудили уголовное дело

Против мужчины, который поджог квартиру в доме на улице Дорожная на юге столицы, возбудили дело о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя московского управления Следственного комитета Юлию Иванову.

«Установлен и задержан ранее неоднократно судимый 42-летний подозреваемый в совершении преступления. .... Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение», — рассказала она.

Задержанный признался, что принес личные вещи бывшей сожительнице, поджег их и ушел, отметила представитель СК. Она добавила, что следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Пожар, случившийся 29 января, широко освещался в СМИ. На видео попало чудесное спасение девушки Ирины, которой помогли перелезть из окна горящей квартиры на девятом этаже в окно этажом ниже.

Впоследствии участвовавший в спасении девушки студент Адель Ахметзянов — друг Ирины — рассказал «Газете.Ru» подробности произошедшего.