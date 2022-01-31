Гинцбург рассказал подробности об исследовании вакцины от COVID-19 для детей

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что приблизительно через 18-20 дней стартует набор детей 6-11 лет для исследования вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», — заявил Гинцбург.

Ранее он рассказал, что клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей 6–11 лет могут занять почти четыре месяца. Он также рассказал, что за ближайшие полгода привить от коронавируса планируется до 10 млн подростков. Гинцбург также назвал возможные сроки приезда в РФ экспертов ВОЗ для признания «Спутника V» — это может произойти уже в феврале.

Накануне Гинцбург заявил, что в России за полгода следует привить от коронавируса не менее 10 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Он заявил, что Минздрав пока сделал лишь пробный предзаказ на небольшой объем вакцины для детей.