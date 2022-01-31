Молодой человек задержанной в Беларуси россиянки Цвикевич не верит в искренность ее извинений

Молодой человек задержанной в Беларуси Веры Цвикевич прокомментировал видео, на котором россиянка извинилась за участие в митингах против президента Александра Лукашенко. В беседе с «Газетой.Ru» Виктор заявил, что Цвикевич пошла на этот шаг под давлением и это «конечно не ее мнение», однако он понимает, почему девушка решилась дать показания.

«Вера однозначно переживала из-за происходивших в Беларуси событий. Когда убивали людей, насиловали и избивали. Она никогда не была к этому равнодушна. Касательно видео — вполне разумно, понятно и объяснимо с ее стороны. Но парней, которые это снимают, выкладывают и доводят женщину до слез… Я их не понимаю. Но это их выбор и я не собираюсь их судить», — сказал он

Вера Цвикевич была задержана 27 января 2022 года. Девушке вменяют статью 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Сегодня Telegram-канал ГУБОП, связанный с белорусскими силовиками, опубликовал видео c извинениями россиянки.

Родственники Цвикевич связывают ее преследование с фотографией, опубликованной во время митингов на обложке «Комсомольской правды» в Беларуси. Автором фото стал журналист Александр Коц. Он заявил, что в момент фото девушка «точно не занималась «организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил главному редактору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину, что ведомство будет интересоваться судьбой Цвикевич, как это делается «с любыми другими задержанными в других странах».