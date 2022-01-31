Врач назвала симптомы немого инсульта

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины член-корреспондент РАН Оксана Драпкина заявила, что тихий или немой инсульт может быть предвестником смертельно опасных проблем со здоровьем, но его симптомы тяжело распознать. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

В публикации отмечается, что тихим инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики. Диагностируют его в основном уже по факту компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга.

По словам Драпкиной, чтобы определить тихий инсульт следует обратить внимание на изменения в самочувствии. Например, внезапное головокружение, нарушение походки, резкое ухудшение зрения и асимметрию лица. Также врач подчеркнула, что тихий инсульт сопровождается речевой дисфункцией и потерей чувствительности в конечностях.

Драпкина отметила, что эти симптомы носят непостоянный характер. Именно поэтому многие просто не обращают на них внимание.

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