В Москве пятилетний ребенок погиб, упав с 18-го этажа

На улице Лухмановская на востоке Москвы ребенок пяти лет упал с 18-го этажа и скончался от полученных травм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник рассказал журналистам, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала «Подсмотрено в Москве: ЧП, ДТП, московские новости», ребенку было примерно пять лет.

Ранее в столице восьмиклассница выжила после падения с 22-го этажа. Инцидент произошел 29 января. Школьница перелезала через балкон, ее страховала подруга, что-то пошло не так, и она полетела вниз.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, подростки устроили вечеринку с алкоголем в многоэтажном доме на Загорьевской улице. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и ушибы.