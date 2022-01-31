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В США антипрививочнику отказали в жизненно необходимой пересадке почки

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В штате Северная Каролина, США житель округа Берк не может быть прооперирован в местной больнице из-за того, что отказывается прививаться от коронавируса, как того требует политика медицинского учреждения. Об этом сообщает Daily Mirror.

Известно, что Чад Карсвелл является убежденным противником вакцинации. У мужчины ампутированы две конечности, он перенес несколько операций на сердце и сейчас нуждается в жизненно важной трансплантации почки, без которой он не знает, сколько еще проживет. Более 100 местных жителей выразили готовность выступить донорами, но врачи в баптистской больнице Atrium Health Wake Forest Baptist Hospital наотрез отказываются проводить операцию, пока Карсвелл не будет вакцинирован.

Отмечается, что медики провели с мужчиной беседу и просили его сделать прививку, поскольку без операции он может умереть, но Карсвелл заявил, что «скорее умрет, чем сделает прививку».

В больнице, в свою очередь, заявили, что политика обязательной вакцинации направлена на защиту пациентов, перенесших трансплантацию, поскольку их организм ослаблен и подвержен большому риску тяжелого течения COVID-19 в случае заражения.

Ранее сообщалось, что в Италии один из главных противников вакцинации скончался в больнице от коронавируса.

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