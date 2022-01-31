Жительница Петербурга сообщила еще о нескольких жертвах отравления барием в клинике

Жертв отравления барием в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге может быть больше — несколько человек скончались еще в конце декабря. Об этом «Газете.Ru» рассказала дочь одной из погибших Виктория, ее 66-летняя мать скончалась 23 декабря 2021 года.

«Ей стало плохо с утра сразу после посещения клиники. Подруга мамы рассказала, что ее тошнило. Вызвали «скорую», врачи подумали, что что-то с сердцем, поставили укол, и через десять минут после их отъезда она умерла. То есть, по сути, понадобилось всего десять часов, чтобы убить человека — у мамы абсолютно не было проблем с сердцем», — сказала она.

При вскрытии причиной назвали сердечную недостаточность, однако дочери решили перепроверить и заказали химическую экспертизу. Также она добавила, что семья уверена в отравлении барием — сгустки рвоты в квартире матери не поддаются никаким способам утилизации даже спустя месяц.

«Мы сейчас от морга ждем результаты химической экспертизы. Помимо этого, вся квартира в барии, которым ее тошнило — он лежит куском взвеси в унитазе. Ни одна химия не смогла его растворить, он не смывается. Я ее собрала и положила в банку для экспертизы», — добавила Виктория.

Виктория предполагает, что декабрьские смерти изначально никто не связал с барием, поскольку люди почувствовали недомогание не в самой клинике, как в случае с январскими летальными исходами.

«Сейчас весь Санкт-Петербург два дня погудел и успокоился — комздрав отчитался, что всех нашли, в январе три жертвы, трое пострадавших. При этом я знаю еще как минимум двух человек, которые умерли, и одного, который пострадал. Поэтому СК нужно обратить внимание на декабрь в том числе, потому что жертв может быть сотни», — отметила она.

Девушка обратилась в Следственный комитет, а также ищет родственников других жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что более 20 человек пострадали и трое погибли после гастрографии в петербургском медцентре.