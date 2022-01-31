В Свердловской области приговорили к пожизненному сроку насильника и убийцу школьницы

Житель Асбеста, Свердловская область, получил пожизненный срок за изнасилование и убийство 11-летней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Свердловский областной суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — рассказали в пресс-службе.

Как установило следствие, 12 ноября 2020 года злоумышленник, пребывавший в состоянии наркотического опьянения, встретил на улице Челюскинцев девочку, продававшую газеты. Он заманил ребенка к себе домой под предлогом покупки газеты, изнасиловал и задушил.

В пресс-службе свердловского управления МВД уточнили, что мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство. В местах лишения свободы он провел в общей сложности 19 лет.

Ранее в Кемерове полицейские задержали мужчину, который находился в международном розыске с 1999 года по обвинению в изнасиловании школьницы.