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Высокопоставленный чиновник ушел в отставку из-за нарушения мер против COVID-19

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Thomas Peter/Reuters

Секретарь (министр) по внутренним делам Гонконга Каспар Цуй в понедельник подал в отставку на фоне скандала с нарушением им и целой группой других чиновников местной администрации мер против распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Будучи одним из руководителей противоэпидемической борьбы, я подал не самый лучший пример во время недавней вспышки инфекции. Я принял неверное решение посетить банкет, который состоялся 3 января, и вел себя неподобающе. Я беру ответственность за свои действия и ухожу в отставку», — рассказал Цуй.

В публикации отмечается, что на банкете по случаю дня рождения гонконгского депутата Всекитайского собрания народных представителей присутствовали более 15 чиновников, в том числе комиссар полиции и директор иммиграционной службы, а также группа из 20 законодателей. Мероприятие прошло с нарушением антикоронавирусных мер и на нем присутствовала гостья с диагностированным COVID-19.

Ранее в Пекине в преддверии старта зимних Олимпийских игр было выявлено 20 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным значением с июня 2020 года.

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