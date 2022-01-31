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Знакомая волгоградского тиктокера, избившего мать и бабушку, заявила, что он «ни дня не работал»

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Знакомая тиктокера из Волгограда Павла Прокудина, который во время треш-стрима избил мать и бабушку, Виолетта рассказала «Газете.Ru», что он всегда был агрессивным, а во время стримов пил пиво. По словам девушки, Прокудин уже поднимал руку на бабушку, однако тогда конфликт «разрулили» знакомые молодого человека.

«Он всегда был агрессивным. Он выходит под алкоголем всегда и в течение вечера докидывается. Зрителей оскорбляет. Говорил, что те, кто нет скидывает донаты, нищеброды и неудачники. хотя сам, насколько мне известно ни дня не работал! Скандалы с семьёй не раз попадали в прямой эфир. Однажды уже было подобное, но за стенкой. Было подозрение, что он бабушку бьет. Кто-то из зрителей, вызвали полицию. Вот после этого вызова полиции девушки, которые живут недалеко от него поехали сразу к нему и разрулили конфликт. Я думаю, что, скорее всего, успокоили бабушку и полиция уехала», — сказала она.

Другая подруга Прокудина Маргарита рассказала «Газете.Ru», что мать тиктокера сама могла спровоцировать его.

«Мама сама спровоцировала его, он и не выдержал. Он сидел, никого не трогал, но она что-то сказала, и он завёлся. Что вырастила, то и получила. Я его ни в чем не могу осуждать, там обе стороны неправы. Кроме алкоголя ничего он не принимает. Да нормальный он человек, много работает на камеру и для хайпа. А так очень добрый и спокойный. Считаю, что ничего страшного в этой потасовке с мамой, таких споров и драк с родителями сплошь и рядом. Единственный минус, что все это видели в прямом эфире», — пояснила она.

Ранее Telegram-канал «Подъем» сообщил, что полиция проводит проверку по факту избиения стримером Павел Прокудин родственниц в прямом эфире. По данным СМИ, агрессию молодой человек проявил после просьбы женщин убавить громкость музыки.

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