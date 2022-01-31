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В Кремле заявили об отсутствии планов введения федерального локдауна

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Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о введении всероссийского локдауна не актуален и не обсуждается в Кремле.

До этого в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в России могут ввести локдаун на фоне пандемии кронавируса.

По последним данным, в России выявлено 11 861 077 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровел 10 248 281 человек, умерли 331 349. За последние сутки инфекция подтвердилась у 124 070 пациентов.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что локдаун был необходим в первую волну пандемии коронавируса, однако сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет.

Также сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить локдаун в городе на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом.

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Коронавирус 2019-nCoV
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