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В Москве выросла заболеваемость коронавирусой инфекцией среди детей

Заммэра Москвы Ракова заявила об увеличении коечного фонда для детей с COVID-19

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас, в связи с распространением штамма «омикрон», существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19», — сказала она.

По словам Раковой, впервые с начала пандемии в Москве потребовался дополнительный коечный фонд для пациентов этой категории. Поэтому с 1 февраля детей на лечение начнет принимать коронавирусный корпус в больнице имени Г.Н. Сперанского.

«Таким образом, коечный фонд для лечения детей с COVID-19 составит почти 1,3 тысячи коек», — добавила вице-мэр.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что число заболевших COVID-19 детей в России увеличилось примерно в 14 раз за последние две недели.

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