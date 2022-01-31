В Минпросвещения назвали число российских школ на карантине из-за COVID-19

Дистанционно в России обучаются 8,69% школьников, следует из инфографики, размещенной в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».

Всего из-за распространения коронавирусной инфекции карантин введен в 230 школах в 41 российском регионе.

Днем ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что полностью переводить школы на дистанционное обучение не планируется, однако регионы имеют право принимать отдельные решения в связи с эпидемиологической обстановкой.

До этого стало известно, что в Новосибирской области власти введут карантин во всех школах региона с 31 января из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным Роспотребнадзора, число заболевших COVID-19 детей в России увеличилось примерно в 14 раз за последние две недели