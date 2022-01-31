В Комсомольске-на-Амуре лжемедцентр обманул граждан на более чем 188 млн рублей

Лжемедцентр в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае обманул клиентов на более 188 млн рублей, сообщает «МВД Медиа».

Следователи СУ УМВД России по региону установили, что работники отдела продаж медицинской организации настоятельно рекомендовали всем клиентам пройти полное обследование организма.

«При этом они не имели медицинского образования, а диагностика проводилась на аппарате, который относится к классу бытового оборудования для фитнеса», — говорится в публикации.

Затем людям сообщали, что у них обнаружены тяжелые и хронические заболевания, и убеждали путем запугивания пройти срочное лечение «по уникальным методикам с использованием передовых технологий» на базе медцентра. Жертвами обмана чаще всего становились пожилые люди, которые были вынуждены платить от 99 до 353 тысяч рублей. Пенсионеров вводили в заблуждение, что потраченные деньги частично компенсирует государство в рамках специальной федеральной программы. В результате многие граждане брали деньги в кредит.

По предварительным данным, в результате работы лжемедцентра пострадали более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Общая сумма ущерба составляет более 188 миллионов 800 тысяч рублей.

Фигурантами уголовного дела стали 15 человек. Их обвиняют по статьям «Приготовление к преступлению» и «Мошенничество». 158 томов уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу

Также в отдельное производство выделили уголовные дела в отношении мошенников, занимавшихся противоправной деятельностью в Благовещенске и Хабаровске.