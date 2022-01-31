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Полицейские задержали 13 участников гей-вечеринки в центре Москвы

Полицейские пресекли проведение гей-вечеринки с наркотиками в московской гостинице

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Сотрудники полиции пресекли проведение гей-вечеринки в одной из гостиниц в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, на ресепшен гостиницы обратился один из участников действа. Он пожаловался, что его хотели «накачать» наркотиками и изнасиловать, но ему удалось сбежать.

Как сообщается, из указанного номера гостиницы были изъяты наркотики, полицейские также обнаружили там разбросанные шприцы и презервативы. В результате правоохранители задержали 13 человек.

Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники ОМОНа разогнали гей-вечеринку, участниками которой стали около 200 человек. Главным организатором мероприятия оказался Денис Рудницкий из Азова, его признали виновным в мелком хулиганстве. Кроме того, исполнить диджей-сет для гостей вечера пригласили блогера Рому Желудя. По словам участников мероприятия, некоторые из них не знали о специфике вечеринки, они рассказали, что пришли на вечеринку со своими девушками.

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