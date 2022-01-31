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В России осудят 18-летнего живодера, который зарезал щенка на видео и хотел сварить

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Студент из Иркутской области в начале декабря 2021 года разослал своим знакомым в соцсетях жуткие фотографии. Как пишет kp.ru, на кадрах была залитая кровью ванная, подвешенный за шею щенок и молодой человек, который с ножом в руках позировал на камеру.

Позже на личной странице в социальной сети он поделился видео, как убивал животное. Знакомые забили тревогу, зоозащитники связались с полицией.

Полиция города Зимы, где проживал студент, задержала его. На допросе он признал вину.

По словам живодера, она нашел трехмесячного щенка на улице и привел его в квартиру своей знакомой, там и убил. Когда оперативники пытались выяснить причину жестокости, задержанный заявил, что хотел приготовить еду — «сварить щенка».

Возбужденное уголовное дело по статье: «Жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель». Прокурор утвердил обвинительное заключение.

18-летнему студенту грозит до 5 лет заключения.

Ранее сообщалось, что сбросивший собаку с пятого этажа омич получил восемь месяцев колонии. Следствие установило, что собаку 46-летнему осужденному оставила знакомая. Спустя несколько дней мужчина начал издеваться над животным.

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