Умер режиссер Виктор Мережко

Ушел из жизни народный артист России, режиссер и актер Виктор Мережко, ему было 84 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союзе кинематографистов РФ.

Мережко окончил ВГИК в 1968 году. По его сценариям снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, включая такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

Он также известен как драматург, многие театры ставили спектакли по его пьесам «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик».

В 90-х годах Мережко вел телевизионную программу «Кинопанорама». Кроме того, он стоял у истоков телеканала ТВ-6 — получил первую лицензию на вещание.

Сегодня, 30 января также стало известно о смерти кинокритика Ольги Галицкой, художника-мультипликатора Майи Бузиновой, которая была одним из создателей мультфильма «Чебурашка» и актера Леонида Куравлева.