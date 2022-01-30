Следствие подтвердило факт одномоментного расстрела семьи Николая II

Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Марина Молодцова заявила, что следствие по делу о гибели членов царской семьи Романовых полностью подтвердило тот факт, что все они были расстреляны в одно время в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Об этом она рассказала в фильме «Дело Романовых. Следствием установлено», премьера которого прошла на Первом канале.

«Есть мнение некоторых исследователей, что в такой маленькой комнате не могли бы поместиться 11 человек, которых расстреливали, и плюс к этому расстрельная команда. Но по воспоминаниям, по допросам свидетелей и очевидцев этого события, и участников этих событий мы знаем, как стояли члены семьи императора, приближенные их лица, и каким образом были расставлены члены расстрельной команды. Двери были при этом в комнату раскрыты, и в дверном проеме они стояли в два, а может быть, даже в три ряда», — заявила Молодцова.

По ее словам, полноценно был установлен факт, что вся семья Николая II и сам император были расстреляны одномоментно в один день.

Ранее в Русской православной церкви заявили, что проведенное следствие не оставило сомнений в подлинности найденных под Екатеринбургом останков императора Николая II, его семьи и приближенных.