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Сугробы в Москве могут вырасти до рекордных значений из-за циклона «Надя»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве из-за циклона «Надя» может достичь 50 см к 1 февраля, что близко к рекордным значениям 1956 года. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«За двое суток выпадет около 10 мм осадков, что составляет 1/4 от месячной нормы. Такие снегопады, безусловно, оставят заметный след, и сугробы в столице впервые вырастут до 50-52 см, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 см», — написал он.

Ранее Тишковец заявил, что снегопады в Москве пойдут на убыль в середине недели. На смену им придет похолодание до -10°C днем и -15°C ночью.

При этом морозы не задержатся в столице надолго, отмечает Тишковец. Уже к концу первой декады февраля столбик термометра поднимется до нулевой отметки.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что атмосферное давление в последние дни января в Москве может опуститься до рекордно низких отметок.

Он подчеркнул, что в субботу и воскресенье ожидается комфортная погода для прогулок по городу. Ожидается теплая погода и небольшой снег, а к вечеру 30 января ожидается усиление ветра.

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