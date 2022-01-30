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Ученые объяснили, как получить «супериммунитет» против COVID-19

Business Insider: переболевшие «омикроном» после вакцинации могут получить «супериммунитет»

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Global Look Press

Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки выяснили, что пациенты, переболевшие штаммом коронавируса «омикрон» после вакцинации, могут получить «супериммунитет» против будущих вариантов COVID-19. Об этом сообщает Business Insider.

Ученым удалось выяснить, что после прорывной инфекции, когда человек заболевает, несмотря на прививку от коронавируса, он получает гибридный иммунитет.

В публикации отмечается, что качество антител у переболевших после прививки людей было гораздо выше.

«Высок не только уровень антител, но и их способность нейтрализовать различные варианты вируса», — рассказал ученый Фикаду Тафессе.

Он отметил, что ученые считают, что люди с таким иммунитетом будут иметь высокий уровень защиты от коронавируса, но подчеркнул, что COVID-19 все еще остается непредсказуемым.

Ранее доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов заявил, что из-за возникновений мутаций «омикрона» велика вероятность возникновения «злобного суперштамма».

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