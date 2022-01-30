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Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Куравлева

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью актера Леонида Куравлева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Шойгу назвал артиста «безгранично обаятельным, скромным и порядочным человеком».

«Яркий талант, разносторонние знания и высокая работоспособность позволили ему сыграть множество разноплановых ролей, создать удивительно светлые, душевные и незабываемые образы, которые покорили сердца миллионов зрителей», — говорится в заявлении.

Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что похороны актера Леонида Куравлева пройдут 1 февраля. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

До этого сообщалось, что Куравлев скончался в Москве после остановки сердца. По информации, у артиста была смешанная деменция и цереброваскулярная болезнь (повреждение сосудов головного мозга, при котором нейроны отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ. — Прим. ред.).

Актер ушел из жизни на 86-м году жизни вскоре после выписки из больницы, где он лечился от пневмонии. В январе его перевели в хоспис.

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