Чешская полиция проверит факт уничтожения секретного отчета о взрывах во Врбетице

Полиция Чехии проверит информацию об уничтожении секретного отчета о взрывах во Врбетице, сообщает «Радио Прага».

По информации трех источников СМИ, в отчете, предназначенном для президента Чехии Милоша Земана, содержались данные о причастности к взрывам агентов российской военной разведки ГРУ. В секретном докладе якобы приводились доказательства причастности к случившемуся в 2014 году во Врбетице двух агентов Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, личности которых Чехия также связывает с «делом Скрипалей».

О случайном уничтожении документа чешской контрразведки полиция узнала при проверке соблюдения резиденцией президента режима работы с подобными сведениями. Отчет якобы уничтожили вместе с другими документами. Президентский канцлер Вратислав Минарж официально не опроверг факт уничтожения отчета, но заверил, что получить доступ к нему люди, не имеющие на это права, не могли. Глава комитета безопасности Канцелярии президента республики Ян Новак указал, что уничтожением документов занимаются только специальные сотрудники, составляющие для этого необходимые протоколы.