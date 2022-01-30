В Госдуме прояснили ситуацию с платным лечением от COVID-19

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя предложение руководителя системы больниц в Париже Мартина Хирша ввести платное лечение для пациентов с COVID-19, заявил, что в России такая мера неприемлема, передает «Говорит Москва».

Он отметил, что, во-первых, в России другая система здравоохранения — она бесплатна для всех, кто имеет полис ОМС, а во-вторых, у России иной менталитет.

«Я считаю, что данная мера для нашей страны нереализуема. У нас более социальное государство, более гуманное отношение к людям», — подчеркнул Леонов.

Он обратил внимание, что у всех свои причины — вакцинироваться или нет, но при этом привитых становится все больше, так как все больше людей выбирают сознательную позицию в этом вопросе. Зампред комитета Госдумы напомнил, что штамм «омикрон» является достаточно заразным и вакцинация предотвращает тяжелые последствия заболевания.

По данным BFMTV, во Франции 4,4 млн французов старше 12 лет до сих пор не получили ни одной дозы вакцины против COVID-19, в том числе почти 2 млн граждан в возрасте 50 лет и старше. Между тем 25 января суточная заболеваемость COVID-19 во Франции побила рекорд — в стране коронавирус за сутки выявили у более чем 500 человек.