В Минпросвещения высказалась об удаленке в школах

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что перевод всех российских школ на дистанционный режим работы из-за коронавируса не планируется. Об этом сказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, регионы сами принимают решение о формате обучения, если в школах идет рост заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области власти планируют ввести карантин во всех школах региона с 31 января из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России было выявлено 121 228 случаев коронавируса, госпитализировано 9 883 человека, 617 пациентов умерло, выздоровели 28 944.

По данным Роспотребнадзора, число заболевших COVID-19 детей в России увеличилось примерно в 14 раз за последние две недели.