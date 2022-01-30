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В Петербурге судья не смог прийти на заседание из-за неубранного снега

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Телеграм-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Судья Колпинского районного суда не смог попасть на работу из-за неубранного снега, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«У судьи Колпинского районного суда г. Санкт-Петербурга возникли проблемы при проходе на работу для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. К суду не подойти из-за снега. Судье, секретарю, прокурору не пройти. Конвою не проехать», — говорится в публикации.

Отмечается, что за уборку территории ответственен муниципальный округ Колпино, однако на звонки председателя суда с просьбой убрать снег в местной администрации никто не ответил.

Жители Санкт-Петербурга жалуются на работу коммунальщиков с декабря 2021 года, горожане получают травмы из-за ледяного коллапса. В ответ власти Петербурга жалуются на нехватку дворников и административный хаос — за уборку разных частей города отвечают различные организации. Кроме плохой уборки снега и льда с улиц, горожане недовольны несвоевременным вывозом мусора.

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