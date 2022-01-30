Гинцбург: ревакцинированные «Спутником Лайт» на 100% защищены от «омикрона»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире телеканала «Россия-1», что ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.

«75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела», — сказал он.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», Спутник М» и «Эпиваккорона-Н».

Как Гинцбург сообщал ранее, из-за быстрого распространения штамма «омикрон» увеличивается вероятность появления новой, более опасной мутации вируса. Таким образом, «омикрон» не станет «естественной вакциной», спасти от пандемии может только прививка, отметил глава центра.