Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стало известно, на что обращают внимание зумеры при устройстве на работу 13:04
Лавров заявил, что НАТО не является оборонительным альянсом 13:04
Ветеран ЦСКА раскритиковал Жиго после его ухода из «Спартака» 12:55
Лавров: Россия направит запрос НАТО и ОБСЕ, чтобы разъяснить обязательства... 12:54
Стали известны подробности инцидента со школьницей, упавшей с 22-го этажа 12:39
Лондон пригрозил санкциями «российским олигархам» 12:38
Эмоциональное интервью дагестанского тренера моментально стало популярным в соцсетях 12:36
В России госпитализированы 9 883 человека с COVID-19 12:20
Умер актер Леонид Куравлев 12:16
Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту Fan ID 12:12

Мясников рассказал, кто чаще сталкивается с постковидным синдромом

Врач Мясников объяснил, почему у постковидного синдрома нет особых симптомов

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил об отсутствии уникальных симптомов у постковидного синдрома.

По его словам, осложнения после перенесенной болезни возникают не только при коронавирусе и чаще всего с ними сталкиваются люди с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями.

«После тяжелого гриппа, после тяжелой бактериальной инфекции, после любой тяжелой инфекционной болезни постинфекционные осложнения бывают всегда в том или ином проценте случаев. Ковид не исключение, так что не надо говорить, что именно ковид дает такое», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Врач добавил, что после острых респираторных заболеваний организм восстанавливается быстро, однако в случае пневмонии потребуется больше времени.

По данным Роспотребнадзора, при постковидном синдроме пациенты чаще всего жалуются на одышку, нарушения обоняния и вкуса, утомляемость, раздражительность, расстройства пищеварения.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть