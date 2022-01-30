Мясников рассказал, кто чаще сталкивается с постковидным синдромом

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил об отсутствии уникальных симптомов у постковидного синдрома.

По его словам, осложнения после перенесенной болезни возникают не только при коронавирусе и чаще всего с ними сталкиваются люди с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями.

«После тяжелого гриппа, после тяжелой бактериальной инфекции, после любой тяжелой инфекционной болезни постинфекционные осложнения бывают всегда в том или ином проценте случаев. Ковид не исключение, так что не надо говорить, что именно ковид дает такое», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Врач добавил, что после острых респираторных заболеваний организм восстанавливается быстро, однако в случае пневмонии потребуется больше времени.

По данным Роспотребнадзора, при постковидном синдроме пациенты чаще всего жалуются на одышку, нарушения обоняния и вкуса, утомляемость, раздражительность, расстройства пищеварения.