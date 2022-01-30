В Армении задержали мужчину, угрожавшего взорвать посольства России и США

В Армении задержали мужчину, который угрожал взорвать здания посольств России и США в Ереване, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщение о гражданине, угрожающем взорвать диппредставительства, поступило в полицию 25 января. На следующий день указанное лицо было задержано.

В настоящее время правоохранители занимаются подготовкой материалов о произошедшем.

Ранее в Лондоне напали на посольство Белоруссии. Нападавшие испортили фасад здания, после чего атаковали белорусских дипломатов. Одному из сотрудников дипмиссии нанесли серьезные повреждения — диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и перелом зуба. По факту произошедшего полиция Лондона арестовала мужчину, а СК Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Насилие в отношение должностного лица, выполняющего служебные обязанности».