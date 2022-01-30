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Морские порты Феодосия и Азов станут больше

Мишустин подписал указ о расширении портов в Азове и Феодосии

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о расширении морских портов в Феодосии в Крыму и Азове в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В границы портов войдут дополнительные земельные участки. Так, в Азове появится терминал для приемки и отгрузки зерновых грузов и растительных масел. В Феодосии планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов.

Уточняется, что работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие морских портов».

Ранее сообщалось о создании особой экономической зоны в портовом поселке Усть-Луге в Ленобласти. Ожидается, что это будет ОЭЗ промышленно-производственного типа — они создаются для производства и переработки товаров. В таких зонах, как правило, преобладают промышленные предприятия.

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