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В Подмосковье взрыв газа разрушил половину дома

При взрыве газа в Серпухове пострадали три человека

Взрыв газа разрушил половину дома в городском округе Серпухов в Подмосковье, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Московской области.

Звонок о происшествии в поселке Большевик поступил в дежурную часть в 8.48. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что в жилом доме на улице Карпова произошел хлопок газо-воздушной смеси, из-за чего полдома было разрушено.

По данным ТАСС пострадали три человека: мужчина, женщина и 10-летний ребенок. Уточняется, что у мужчины — ожоги тела, а у ребенка — травма головы. Их госпитализировали в центральную районную больницу Серпухова. Всего в доме проживало пять семей, отмечает источник.

Согласно предварительной версии, причиной взрыва могло стать неправильная эксплуатация газового оборудования, передает РИА «Новости».

Ранее «Газета.Ru» сообщала о взрыве газа в Дагестане, из-за которого погиб человек и несколько, включая детей, получили ранения.

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