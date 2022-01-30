В центре Киева вместо бомбоубежища заработал стрип-клуб

На одной из центральных улиц Киева в подвале дома вместо бомбоубежища якобы работает стриптиз-клуб. Сюжет об этом появился в программе «Вікна-новини» на СТБ.

Журналисты телеканала решили проверить, где киевляне могут спрятаться в случае «российского вторжения», и посетили укрытия, отмеченные на карте администрации. Но вместо объектов гражданской обороны обнаружили магазины, аптеки и стриптиз-клуб.

Последний находится на улице Большой Васильковской, сообщает телеканал. В будние дни вход в клуб с названием «Пентхаус» стоит 400 гривен (чуть более тысячи рублей). В видеосюжете охранник клуба заверил, что в случае опасности людей беспрепятственно пустят в «бомбоубежище».

В конце прошлого года власти Киева заявили о проверке бомбоубежищ и подготовке учений на случай «обстрела россиянами». Сообщалось, что власти проверили еще не все бомбоубежища Киева, но к некоторым объектам «уже есть вопросы».