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В одном из американских штатов прогнозируют выпадение метра снега за ночь

В Массачусетсе снежная буря лишила света сотни тысяч человек

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Barbara Gauntt/Clarion-Ledger/USA Today/Reuters

В штате Массачусетс, расположенном на восточном побережье Соединенных Штатов, местные синоптики прогнозируют выпадение до метра снега за ночь, при этом в штате более сотни тысяч человек остались без света из-за уже прошедших снегопадов, сообщает телеканал CNN.

По словам губернатора штата, Чарли Бейкера, особо сильные снегопады ожидаются на юго-востоке региона, где снег будет падать со скоростью от 5 до 10 сантиметров снега в час.

Бейкер заявил, что по всему штату всю ночь на воскресенье, 30 января, будет работать снегоуборочная техника.

Ранее в Эстонии из-за бури без света остались десятки тысяч людей.

Без света на 22.00 мск остались более десяти тыс. домохозяйств, кроме того, часть рейсов в эстонских аэропортах была отменена. В Таллинском аэропорту сообщили, что часть рейсов была переназначена на аэропорты соседних с Эстонией стран. Одним из таких рейсов стал самолет из Краснодара с командой баскетболистов «Локомотива».

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