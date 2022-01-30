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Под Киевом произошло заказное убийство семейной пары

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РИА «Новости»

В Киевской области неизвестные жестоко зарезали семейную пару. По данным Telegram-канала «Киев оперативный», рассматривается версия заказного убийства.

Тела погибших 1972 и 1976 года рождения с ножевыми ранениями были обнаружены в автомобиле. По предварительным данным, супруги приехали из Волынской области и торговали пиломатериалами.

На месте происшествия находится руководство региона — среди них начальник полиции области Андрей Небитов, работники уголовного розыска, следствия, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и другие службы.

«Напряженный и трагический субботний вечер. Двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги», — сообщил Андрей Небитов на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчину зарезали, когда он попытался спасти девушку от побоев ее спутника. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Ранее он уже был судим за имущественное преступление. Теперь ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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